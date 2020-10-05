تفاصيل محاولة اختراق موقع الشركة المتعاقدة مع الكهرباء على قراءة العدادات

كتب- محمد صلاح:

حاول شاب هاوي "هاكرز" بمنطقة بولاق الدكرور، إختراق موقع الشركة المسئولة عن قراءة عدادات الكهرباء "شعاع"، إلا أنه تم اكتشاف الواقعة من قبل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بعدما نما لعلم قياداتها حدوث تلك الواقعة من خلال أحد العاملين بإيرادات بولاق الدكرور الذي علم بالواقعة من قبل أحد العاملين من الباطن مع كهرباء بولاق الدكرور.

وعلى الفور استدعت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تلك الشاب الذي قام بمحاولة الاختراق، وتبين أنه استطاع التعرف على بعض التفاصيل الخاصة بالشركات، حيث سأله قيادة بالشركة عن أسباب قيامه بذلك وكيفية اختراقه للموقع واستيلائه على بعض البيانات الخاصة بشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.

فى الوقت الذى أكد فيه مصدر لمصراوي، إن الاختراق جاء نتيجة خطأ فني بالشركة المتعاقدة على قراءة العدادات ممثلا في اظهار اليوزر نيم والباسورد في الصفحة الخارجية للموقع وهو بمثابة خطأ كبير عرض أسرار و أرقام شركات التوزيع للخطر.