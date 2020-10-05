كورونا في 24 ساعة| انخفاض الإصابات والسيسي يوجه بالاستعداد لموجة جديدة.. وترامب يخرج لمؤيديه

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 81 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97355 حالة.

وخرج الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من مستشفى والتر ريد العسكري، بعد قضاء نحو يومين، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويستعرض "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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