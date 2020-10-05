توخوا الحذر.. "الإنتاج الإعلامي" تحذر من إعلانات وهمية تستغل اسمها عبر مواقع التواصل

حذرت مدينة الإنتاج الإعلامي، في بيان لها أمس الأحد، من محاولات الزج باسمها، من قَبل بعض الأشخاص ممن يقومون بعمل إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي باسم مدينة الإنتاج، في الترويج لاستضافة عدد من المشاهدين لعرض منتجاتهم أو عمل برامج تدريبية لهم مقابل أجر.

وتمكنت الأجهزة المعنية بأمن مدينة الإنتاج الإعلامي من رصد إعلان على "فيسبوك" وقيام أحد الأفراد بتسهيل استضافة المشاهدين داخل مدينة الإنتاج الإعلامي مقابل مبالغ مالية (دون تحديد اسم القناة الفضائية)، ومستخدمًا في ذلك اسم مدينة الإنتاج الإعلامي دون وجه حق.

تم ضبط هذه الواقعة والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.

وأكدت مدينة الإنتاج الإعلامي عدم مسؤوليتها عن مثل هذه الإعلانات الوهمية, حيث إن أي إعلان ترغب المدينة في نشره يتم من خلال الطرق الرسمية والوسائل الإعلامية المعروفة.

وأهابت المدينة بالسادة العملاء والمتعاملين معها والجمهور, توخي الحذر تجاه مثل هذه الإعلانات غير القانونية، وعدم الانسياق وراءها والتأكد من مصدرها.