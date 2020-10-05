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​مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 4 رحلات جديدة من أوروبا (صور)

04:30 ص الإثنين 05 أكتوبر 2020
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كتب- محمد عبيد:

شهدا مطارا الغردقة ومرسي علم الدوليين، وصول عدد من الرحلات السياحية الجديدة القادمة من دول أوروبا، في ظل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

واستقبل مطار الغردقة الدولي، 3 رحلات جوية قادمة من كل من دولة سويسرا وفرنسا والتشيك، وهي رحلة شركة إيزي جيت القادمة من العاصمة جنيف بسويسرا، وعلى متنها 145 راكبًا، ورحلة شركة فلاي ايجيبت القادمة من العاصمة الفرنسية باريس وعلى متنها 163 راكبًا، وأيضًا وصول 115 راكبًا على متن رحلة شركة إير كايرو القادمة من العاصمة براغ بالتشيك، وذلك بعد استئناف الشركة جدول رحلاتها إلى الغردقة.

كما استقبل مطار مرسى علم أولى الرحلات السياحية القادمة من باريس لشركة فلاي إيجيبت، وعلى متنها 97 راكبًا، حيث تعد الرحلة الأولى بعد استئناف السياحة الفرنسية إلى مدينة مرسى علم والتي توقفت منذ جائحة كورونا المستجد.

مطار الغردقة مطار مرسى علم رحلات سياحية أوروبا

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