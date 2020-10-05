الزراعة: جمع وتدوير أكثر من مليون طن قش أرز في 6 محافظات

كتب- أحمد مسعد:

تفقد أعضار اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارتي الزراعة والبيئة، اليوم الأحد، حقول تدوير وجمع قش الأرز بالبحيرة بحضور الدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، والدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والدكتورة أميمة صوان مستشار وزيرة البيئة، يرافقهم المهندس محمد الزواوي مدير مديرية الزراعة بالبحيرة.

وقالت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، في بيان لها، إن الوفد تفقد مواقع الجمع والكبس والفرم لقش الأرز، حيث يوجد 23 موقعًا في مراكز المحافظة.

وفي سياق متصل قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إنه تم جمع وتدوير قش الأرز من مساحة 616 ألف و638 فدانًا على مستوى الجمهورية، وبلغت كمية القش مليون و119 ألف و330 طنًا، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة لجمع وتدوير قش الأرز بمحافظات (الدقهلية – القليوبية – الشرقية – الغربية – كفرالشيخ – البحيرة) والذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الأثار السلبية للسحابة السوداء مع تحقيق مردود اقتصادي للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب.

وأضاف عزوز أن عدد مواقع تجميع قش الأرز، بلغت 526 موقعًا في 6 محافظات، حيث تم كبس 438 ألف و809 أطنان وتم فرم 211 ألف و170 طنًا وتم تشوين كميات القش الناتجة من مساحة 383 ألف و186 فدانًا، لافتًا إلى أنه تم عمل 339 كومة سمادية لإنتاج السماد العضوي، وإنتاج 330 طن أعلاف غير تقليدية بمحافظة كفرالشيخ.

وأكد رئيس القطاع، أنه تم تنفيذ 844 ندوة إرشادية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة لتوعية وإرشاد المزارعين بأهمية وضرورة الاستفادة من قش الأرز في إنتاج الأسمدة والأعلاف غير التقليدية، والتعريف بمخاطر حرقه وآثاره السلبية على البيئة، ومخاطر حرق المتبقيات الزراعية للمحاصيل الصيفية (الذرة – القطن).

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