لجان تحصين ورقابة مستمرة.. كيف استعدت "الخدمات البيطرية" للموسم الشتوي؟

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، رفع حالة الطوارئ استعداد للموسم الشتوي، للحد من انتشار فيروس إنفلونزا الطيور ورصد البؤر المصابة مبكرًا.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه مع اقتــراب فصل الشتاء تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخدها لمكافحة الأمراض الموسمية، مثل مرض إنفلونزا الطيور، بالتأكد من توافر الكميات اللازمة من اللقاحات للتحصين ضد المرض بجميع المحافظات.

وأضاف محمود، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أنه مع عدم حدوث أي أزمات طوال الموسم، وإجراءات التقصي الوبائي النشط في أسواق بيع الطيور الحية، لافتًا إلى حظر إقامــــة معارض وسباقات الطيور خلال الفترة من شهر أكتوبر وحتى شهر مايو.

وأكد رئيس الهيئة، الاستجابة السريعة للبؤر التي يتم اكتشافها من خلال إعدام الطيور المُصابة والتنظيف والتطهير والتوعية والإرشاد والتقصي في نطاق البؤرة، وتحصين طيور التربية المنزلية في دائرة نصف قطرها 9كم من البؤرة بجرعتين مجانًا يفصل بينهما من 21 إلى 28 يومًا، في إطار خطة الهيئة لاحتواء المرض والتقليل من آثاره السلبية على الثروة الداجنة والمواطنين.