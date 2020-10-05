وكيل الأزهر وأمين "البحوث الإسلامية" يتفقدان الاختبارات التحريرية للابتعاث
كتب- محمود مصطفى:
بدأ مجمع البحوث الإسلامية اليوم الأحد، عقد فعاليات الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي لدول العالم للعام الحالي، بكليات اللغة العربية وأصول الدين والشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، كمرحلة أولى لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف، حيث تم تقسيمها على أيام مراعاة للظروف الاحترازية الحالية ومنعًا للتزاحم داخل اللجان.
وأجرى وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد جولة تفقدية داخل مختلف اللجان المنعقدة بكليات الجامعة بالدراسة، بحضور الدكتور عبده إبراهيم عميد كلية اللغة العربية، الدكتور عبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين، والدكتور ممدوح مبروك عميد كلية الشريعة والقانون.
وتُعقد الاختبارات التحريرية كمرحلة أولى تمهيدًا لاختيار أفضل الكفاءات العلمية التي ستمثل الأزهر الشريف، في العديد من دول العالم، حيث يعد الاختبار التحريري هو المرحلة الأولى للاختيار، وسيعقبه الاختبار الشفوي والمقابلة الشخصية.
وتتم الاختبارات التحريرية بنظام الامتحانات المتبع في الجامعة، لضمان الشفافية الكاملة في عملية الاختيار بما يحقق الهدف الأسمى لرسالة الأزهر العالمية.
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