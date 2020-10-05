وكيل الأزهر وأمين "البحوث الإسلامية" يتفقدان الاختبارات التحريرية للابتعاث

كتب- محمود مصطفى:

بدأ مجمع البحوث الإسلامية اليوم الأحد، عقد فعاليات الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي لدول العالم للعام الحالي، بكليات اللغة العربية وأصول الدين والشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، كمرحلة أولى لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف، حيث تم تقسيمها على أيام مراعاة للظروف الاحترازية الحالية ومنعًا للتزاحم داخل اللجان.

وأجرى وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد جولة تفقدية داخل مختلف اللجان المنعقدة بكليات الجامعة بالدراسة، بحضور الدكتور عبده إبراهيم عميد كلية اللغة العربية، الدكتور عبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين، والدكتور ممدوح مبروك عميد كلية الشريعة والقانون.

وتُعقد الاختبارات التحريرية كمرحلة أولى تمهيدًا لاختيار أفضل الكفاءات العلمية التي ستمثل الأزهر الشريف، في العديد من دول العالم، حيث يعد الاختبار التحريري هو المرحلة الأولى للاختيار، وسيعقبه الاختبار الشفوي والمقابلة الشخصية.

وتتم الاختبارات التحريرية بنظام الامتحانات المتبع في الجامعة، لضمان الشفافية الكاملة في عملية الاختيار بما يحقق الهدف الأسمى لرسالة الأزهر العالمية.​