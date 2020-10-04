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هل يحق لمرتضى منصور الطعن على قرار الأوليمبية بإيقافه؟ فتحي سرور يحسم الجدل

11:58 م الأحد 04 أكتوبر 2020
هل يحق لمرتضى منصور الطعن على قرار الأوليمبية بإيقافه؟ فتحي سرور يحسم الجدل

مرتضي منصور

كتب- محمد عمارة:

علق الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، على العقوبات التي أقرتها اللجنة الأوليمبية على المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وعضو مجلس النواب، بإيقافه لمدة 4 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه.

ودعت اللجنة الأحد، نائب رئيس نادي الزمالك، لعقد جمعية عمومية، لاختيار رئيس نادي جديد، بديلًا لمنصور.

وقال سرور في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن قرار اللجنة إداري، وبالتالي فهو قابل للطعن أمام القضاء الإداري، مضيفًا أنه لا يوجد قرار إداري، لا يجوز الطعن عليه، بحسب ما قالت المحكمة الدستورية العليا.

من ناحية أخرى، أضاف سرور، أن اللجنة الأوليمبية، ليس من حقها توقيع عقوبة على نائب أو عضو في البرلمان، طالما لم تنته الحصانة، أو لم يوافق البرلمان على تلك العقوبة.

وأوضح سرور، أن قرار اللجنة بإيقاف منصور، وتغريمه، يعتبر قرارًا منعدمًا.

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مرتضى منصور فتحي سرور نادي الزمالك مجلس النواب

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