ماذا قالت لميس الحديدي عن برنامجها الجديد وسبب تسميته "كلمة أخيرة"؟

(مصراوي):



تحدثت الإعلامية لميس الحديدي، إلى جمهورها في أول ظهور لها على شاشة قناة أون، بعد انقطاع دام لفترة كبيرة عن الشاشات المصرية، حيث قالت لهم "وحشتوني"، مؤكدة أن هذه تجربة جديدة وقبل الحديث عن محتوى البرنامج يجب أن أوجه الشكر لكثيرين للجمهور الوفي الذي تابعني بالحب وبالنقد.

وقالت الحديدي، في مقدمة حلقتها الأولى ببرنامج "كلمة أخيرة": "أتمنى أن تكون على قدر المحبة والمسئولية"، فيما وجهت الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلة: "أشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم منتج إعلامي يليق بالمشاهد المصري".

وكشفت أن سبب تسمية برنامجها بـ"كلمة أخيرة" هو أنها وفريق العمل يؤمنون أن الكلمة الأخيرة للمشاهد، وهدفهم توفير المعلومة والتحليل والخبر المدقق ولكن الكلمة الأخيرة ستظل للمشاهد.

وتابعت: "دورنا أن نلقي الضوء على المعلومة الكاملة، لأن هناك تحديات تواجهنا من الداخل والخارج وهذا طبيعي، لأن البلد كان يعاني في الفترة السابقة من أزمات اقتصادية وسياسية، ولكن نجحنا في المواجهة في قضايا لم يستطع أحد الاقتراب منها وهي الإصلاح الاقتصادي، والذي مكننا من مواجهة أزمة كورونا، والدعم والتعليم الذي نراه بشكل مختلف منذ عقود وقضايا كثيرة".

وانطلقت في التاسعة من مساء اليوم أولى حلقات برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدي على قناة أون، بعدما أعلنت المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية انضمامها لقناة أون مؤخرًا في أعقاب إعلانها مغادرتها لقناة الحدث اليوم.​