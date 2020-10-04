أكثر الكلمات إنتشاراً

إصابة ترامب بكورونا التصالح في مخالفات البناء أمير الكويت الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

أول تعليق من البرلمان على قرار إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

10:33 م الأحد 04 أكتوبر 2020
أول تعليق من البرلمان على قرار إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

مرتضى منصور

(مصراوي):

أرسل المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، اليوم الأحد، في أول تعليق من البرلمان، خطابًا إلى اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب بعد أن طالبت اللجنة بمثول رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنائب بالمجلس المستشار مرتضى منصور، للتحقيق أمام اللجنة الأوليمبية دون الرجوع إلى مجلس النواب.

وأكد مجلس النواب أنه وفقًا للقوانين المصرية، والتي تنظم عملية الحصانة البرلمانية سواء الموضوعية أو الإجرائية، التي يتمتع بها عضو المجلس، أخطر المجلس اللجنة الأوليمبية بأنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد عضو المجلس، إلا بعد صدور قرار من مجلس النواب بذلك طبقًا لأحكام القانون.

ويأتي رد مجلس النواب على اللجنة الأوليمبية، لإغلاق الملف تمامًا، خاصة في ظل البلاغات الكيدية التي يتقدم بها البعض ضد رئيس النادي.

51167-خطاب-الزمالك

مرتضى منصور محمود فوزي مجلس النواب نادي الزمالك

الخبر التالى:

وزيرة الثقافة تسلم جوائز الفائزين بمسابقة "تراثي" (صور)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 103683

    عدد المصابين

  • 97355

    عدد المتعافين

  • 5981

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 35340132

    عدد المصابين

  • 35340132

    عدد المتعافين

  • 1040948

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"انخفاض جديد".. الصحة تعلن بيان حالات كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا