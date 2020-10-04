أول تعليق من البرلمان على قرار إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

(مصراوي):

أرسل المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، اليوم الأحد، في أول تعليق من البرلمان، خطابًا إلى اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب بعد أن طالبت اللجنة بمثول رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنائب بالمجلس المستشار مرتضى منصور، للتحقيق أمام اللجنة الأوليمبية دون الرجوع إلى مجلس النواب.

وأكد مجلس النواب أنه وفقًا للقوانين المصرية، والتي تنظم عملية الحصانة البرلمانية سواء الموضوعية أو الإجرائية، التي يتمتع بها عضو المجلس، أخطر المجلس اللجنة الأوليمبية بأنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد عضو المجلس، إلا بعد صدور قرار من مجلس النواب بذلك طبقًا لأحكام القانون.

ويأتي رد مجلس النواب على اللجنة الأوليمبية، لإغلاق الملف تمامًا، خاصة في ظل البلاغات الكيدية التي يتقدم بها البعض ضد رئيس النادي.