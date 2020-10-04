القاهرة: إجراءات عاجلة لتوصيل المرافق لقرية الفواخير بالفسطاط

(مصراوي):

أصدرت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تعليماتها بناء على توجيهات محافظ القاهرة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات والتوجيه بتوصيل جميع المرافق (مياه، غاز، كهرباء، صرف) لعدد 102 حالة بقرية الفواخير بالفسطاط والذين تم بالفعل تقنين أوضاعهم واستلامهم عقود وخطابات.

ووجهت نائب المحافظ، خالد شحاتة رئيس حي مصر القديمة بسرعة إنهاء تصريح الحفر حتى يتسنى لشركات المرافق التركيب والتوصيل في وقت وجيز، كما أكدت على محمد أرز مدير مشروع الفواخير بضرورة مخاطبة رئيس هيئة التنمية الصناعية بالتواصل مع شركة الغاز بهدف تخفيض نسبة تكلفة توصيل الغاز.

يأتي ذلك في إطار دعم المشروعات الحيوية التي تمس المواطن، والتي تعتبر من أولى أولويات وأهداف الخطة التي تسعى من خلالها نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية لتنفيذ هدفها الأساسي وهو الارتقاء بالمنطقة الجنوبية خاصة قرية الفواخير بمصر القديمة، والتي يطلق عليها (جواهرجية الطين) ومحاولة حل كل ما يعرقل المشروعات القومية والمهمة، لتحقيق نقلة تراثية وحضارية حيث أن هذا النوع من المزارات السياحية له دور في تنشيط السياحة، نظرًا لوجودها بالقرب من مجمع الأديان ومتحف الحضارات.

وكلفت نائب المحافظ، العميد ماجد فوزي المسؤول عن ملف مشروع الفواخير بالمنطقة الجنوبية، لمتابعة المشروع والسعي لإنهاء كافة الأعمال بأسرع وقت ممكن والإسراع في عمل العقود لعدد 27 حالة، كما أمرت بضرورة تذليل أي معوقات من شأنها تعطيل إنهاء الأعمال والتي من ضمنها تعلية سور القرية وتوفير أمن وحراسة لها لتأمينها ورفع كفاءة المركز التكنولوجي حتى تتمكن وزارة الصناعة من وضع المعدات الخاصة بها.