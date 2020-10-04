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"سرية بيانات المُبلِغ".. مبادرة جديدة من الكهرباء للإبلاغ عن سرقة التيار

09:01 م الأحد 04 أكتوبر 2020
"سرية بيانات المُبلِغ".. مبادرة جديدة من الكهرباء للإبلاغ عن سرقة التيار

وزارة الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، في البحث عن حلول وطرق جديدة لمواجهة ارتفاع معدلات سرقات التيار الكهربائي، في بعض المناطق، ما يؤدي لتعرض الشركات لخسائر مالية وفنية.

وأكد مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الشركة تدرس حاليًا إطلاق مبادرة جديدة تشجع المواطنين على الإبلاغ عن حالات سرقات التيار الكهربائي، لافتًا إلى أن سرقات الكهرباء لها أضرار كثيرة على المواطنين أنفسهم.

ونوه المصدر في تصريحات لـ"مصراوي"، إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وفرت عددًا من الطرق للإبلاغ عن حالات سرقة التيار الكهربائي، مع ضمان سرية بيانات المبلغ، حيث يمكن الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي من خلال الرابط

التالي: اضغط هنا، أو الاتصال على الرقم الموحد 121.

وأشار المصدر إلى أن سرقة التيار الكهرباء تؤدي إلى تزايد معدلات الأعطال في شبكة الكهرباء، نتيجة التعدي غير المنظم الذي يحدث على شبكة الكهرباء، بالإضافة إلى زيادة الأحمال في بعض المناطق دون وجود استعدادات أو إضافة للمحولات والمهمات الكهربائية، وما يؤدي إلى تلف الأجهزة الكهربائية نتيجة انخفاض جهد الكهرباء.

وزارة الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر سرقة تيار كهرباء

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