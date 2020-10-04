استمرار عرض "المتفائل" على المسرح القومي حتى منتصف أكتوبر

(مصراوي):

يستمر المسرح القومي التابع للبيت الفني للمسرح، تقديم العرض المسرحي المتميز "المتفائل"، بطولة النجم سامح حسين، حتى منتصف شهر أكتوبر الجاري.

و"المتفائل" من العروض المسرحية الكوميدية الناجحة التي يواصل البيت الفني للمسرح تقديمها على خشبة المسرح القومي للعام الثاني على التوالي، نتيجة لما حققه العرض من نجاح، قام معهد النقد الفني بأكاديمية الفنون وأقسام المسرح بوضع العرض ضمن المقررات العملية لطلاب المسرح بالإكاديمية.

المسرحية مأخوذة عن رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وهي رواية فلسفية خيالية، تدور أحداثها حول شاب عاش وترعرع في منزل خاله الذي أسند تعليمه إلى أحد المعلمين الذي قام بترسيخ فكر التفاؤل وحسن النية داخله، ما عزله عن العالم الخارجي، وجعله يتوسم الخير في الجميع ويثق بهم وينظر للحياة بنظرة مشرقة، فأصبح يحارب كل المشكلات والأمراض الموجودة في مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

العرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان المسرحية إعداد هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، إعداد وإخراج إسلام إمام، ومن إنتاج فرقة المسرح القومي.