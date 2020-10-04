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الصحة تحذر: لا تلمسوا الكمامة من الخارج

07:11 م الأحد 04 أكتوبر 2020
الصحة تحذر: لا تلمسوا الكمامة من الخارج

كمامات

(مصراوي):

حذرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، من لمس الكمامة من الخارج لمنع انتقال عدوى كورونا، وأنه يجب الاتصال على رقم 105 حال الرغبة في الاستفسار عن أي بيانات أو معلومات تخص المرض.

كشفت وزارة الصحة، أهمية الكمامة مؤكدة أهميتها، وحذرت من الخروج من المنزل دون ارتدائها.

وحذرت وزارة الصحة والسكان، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أن أي مواطن تظهر عليه الأعراض عليه التوجه سريعًا إلى مستشفيات الفرز أو الحميات أو الصدر للكشف والحصول على العلاج.

كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "15335" ورقم الواتس آب "01553105105".

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الكمامة وزارة الصحة فيروس كورونا

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