استجابة لاستغاثة أهالي شبرا الخيمة.. الحكومة: خطة عاجلة لتطوير شارع أحمد عرابي

(مصراوي):



استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لشكوى أحد المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بتعدد مشكلات قاطني شارع أحمد عرابي بمنطقة غرب شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية.

بأتي ذلك في إطار التعامل الفوري، مع ما يتم رصده من استغاثات وشكاوى للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الصدد.

وتتلخص الشكوى في معاناة قاطني شارع أحمد عرابي بغرب شبرا الخيمة، من وجود مواقف سيارات و"توك توك" عشوائية تتسبب في إعاقة المرور، وإحداث زحام على امتداد الشارع، إلى جانب سوء حالة الطريق بالشارع لكونه غير ممهد ووجود تراكمات وتجمعات للقمامة على جانبي الطريق، بما يتسبب في انتشار روائح كريهة، وقيام المقاهي والمحال التجارية بشغل جانبي الطريق والجزيرة الوسطى، وتواجد أعمدة إنارة ملقاة على الأرض دون عمل وأخرى قائمة ولا تعمل، فضلًا عن وجود طفح لمياه الصرف الصحي بمحيط الشارع بما يعيق المارة.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنه تم على الفور التنسيق مع قيادات محافظة القليوبية لفحص الشكوى، والعمل على إزالة أسبابها، حيث تم التواصل والاجتماع بكل من اللواء مجدي العناني، رئيس مركز ومدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وإسلام رجب، مدير التطوير الحضري والعشوائيات، مضيفاً أن الاجتماع أشار إلى أن شارع أحمد عرابي يُعد أحد الشوارع ذات الكثافات السكانية العالية، ويمتد بطول يصل لثلاثة كيلومترات، وبه جزء كان يتبع قرية "منطي" بمركز قليوب، وتم ضمه مؤخرا لمدينة شبرا الخيمة، وهو جزء غير ممهد، وكان يعاني من مشاكل الصرف الصحي إلى أن تم افتتاح محطة صرف صحي "أم بيومي" في أبريل 2020، وتم عليها ربط خطوط المنطقة.

ونظرًا لأن أحد أكبر مشكلات الشارع هي عدم رصفه وتخطيطه والذي ترتب عليه وجود فراغات غير مستغلة تتسبب في استغلال المحلات لها وأصحاب السيارات، فوجه المحافظ بضرورة تطوير هذا الشارع وتخطيطه مروريًا، وبالفعل تم اتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الصدد، منها، إعداد مخطط تطوير للشارع جار تنفيذه يتضمن رصفه، وإتاحة أماكن مخصصة كمواقف للسيارات بشكل حضاري وأماكن انتظار للسيارات، كما تم مخاطبة الهيئة العامة للطرق والكباري بطلب لتطوير هذا الشارع ضمن خطة رصف وتطوير الطرق المحلية التي تتم بالتنسيق بين وزارتي النقل، والتنمية المحلية.

وأضاف الرفاعي، أن محافظ القليوبية وجه بتخصيص مكان بمدينة "الخانكة" كحاضنة سيارات، بحيث يتم رفع كافة السيارات القديمة بالشارع بها، والإشغالات كبيرة الحجم كالألعاب والملاهي بالتزامن مع أعمال تطوير الشارع، هذا إلى جانب التوجيه باستمرار حملات إزالة الاشغالات بهذا الشارع وحملات النظافة علاوة على الحملات اليومية للمدينة والحي.

وتعاملاً مع مشكلة القمامة، تمت الإشارة إلى أنه تم افتتاح محطة القطاوي بحي شرق شبرا الخيمة، لتعمل كمحطة وسيطة لاستيعاب المخلفات الناتجة عن مدينة شبرا الخيمة علاوة على أن أعمال تطوير الشارع ستعمل على منع وجود الفراغات التي يستخدمها الأهالي في إلقاء المخلفات، كما تم التنسيق مع كافة شركات المرافق لإنهاء مختلف الأعمال التي تخص الشارع سواء مياه، أو كهرباء، أو صرف صحي، أوغاز، وجار العمل عليها حالياً، ومن المقرر الانتهاء من تلك الاعمال خلال 3 أشهر، تمهيدًا لبدء أعمال الرصف والتطوير، كما ستتضمن أعمال تطوير الشارع محل الشكوى أيضاً تركيب أعمدة جديدة، وصيانة الموجود منها بالتزامن مع أعمال التطوير.

وتفاعلاً مع مشكلة المواقف العشوائية بالشارع محل الشكوى، تمت الإشارة إلى أن أعمال التطوير، ستسهم فى تنظيم حركة المرور، وأماكن مواقف السيارات ومواقف "السرفيس"، ومنع الانتظار العشوائي بالشكل الموجود حاليًا.

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