هل تشهد مصر موجة ثانية من كورونا؟ وزير التعليم العالي يجيب

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر في أواخر المرحلة الأولى من فيروس كورونا وفقا لعدد الإصابات اليومية، مؤكدًا أن حالات الإصابة تنخفض الآن بعد أن وصلت إلى الزيادة.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، من المحتمل أن نشهد موجة ثانية من فيروس كورونا، ومن الممكن أن تحدث زيادة في الأعداد مرة واحدة، ناصحًا بالاهتمام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الماسك.

وأوضح عبدالغفار أن ارتداء الماسك يحمي من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تظل أعداد الإصابات كما هي.

وأكد وزير التعليم العالي، أنه خلال الأسابيع المقبلة سنبدأ في المرحلة الأولى من اللقاح المصري، مؤكدًا أن المرحلة الأولى تبدأ على عدد قليل من المرضى وبعد ذلك سيتم مضاعفتها إلى مئات ثم إلى آلاف.

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