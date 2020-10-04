تجهيز أماكن لإجلاء المواطنين.. الخطة الكاملة للتعامل مع السيول في الجيزة

كتب- محمد نصار:

تكثف محافظة الجيزة من استعداداتها لاستقبال موسم سقوط الأمطار والسيول والتغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة.

وعقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعاً موسعاً، بحضور المديريات والأحياء والمراكز لمراجعة الخطط والتجهيزات التي تمت، مشدداً على كافة الأجهزة التنفيذية بأنه لا مجال لأي تقصير بعد معالجة المشكلات التي تم ملاحظتها العام الماضي وسد أي نقص في المعدات وإحلال المتهالك منها.

وكلف المحافظ، خلال الاجتماع، بحسب بيان، بتحديد فريق إدارة أزمة بكل جهة مختصة لسرعة بحث المشكلات والتنسيق مع غرف العمليات لحلها على الفور، مشيراً إلى أنه تم تحديد عدد من المناطق الحيوية لتمركز المعدات وتسهيل عملية تنقلها أثناء هطول الأمطار شملت المتحف المصري الكبير وطريق إسكندرية الصحراوي والمنطقة الصناعية والطريق الدائري وأعلى تقاطع الطريق الدائري مع محور المريوطية ومطالع ومنازل محور صفط اللبن وميادين الجيزة والجلاء والمنيب والرماية والكيت كات وتقاطع شارع الهرم مع اللبيني وأمام بوابة جامعة القاهرة ومطالع ومنازل الكباري بالأحياء والمراكز والمدن.

ووجه المحافظ، شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة بالتنسيق مع الأحياء والمراكز لمراجعة كفاءة سيارات الشفط والبالغ عددها 181 ورفع جاهزيتها.

كما شدد المحافظ، على ضرورة التأكد من جاهزية ماكينات الشفط والكيبوتات وتخصيص أماكن ملائمة لعملها بجوار بالوعات تصريف المياه ودعم المناطق التي تشهد تجمعات للمياه ببالوعات الصرف والتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار بكافة الشوارع.

ووجه مديرية الري بسرعة الانتهاء من خطة ترميم وإصلاح وتطهير مخرات السيول وتنفيذ خطة لتوزيع المياه بالترع والمصارف المجاورة لكل مخر سيل لتخفيف الضغوط المتوقعة على المخرات وسرعة انتهاء أعمال رصف الطرق على جانبي المخرات من خلال مديرية الطرق موجهاً رؤساء الأحياء والمراكز بمتابعة الأعمال ورفع ناتج أعمال التطهير أولاً بأول.

كما وجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع شركة الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وتركيب الأبواب الخاصة بها وإحلال المتهالك مع مراعاة المظهر الحضاري وتغطية كابلات الكهرباء بالشوارع ووضعها على أعماق مناسبة تمنع تسرب المياه إليها لضمان سلامة المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة أيضا بضرورة مراعاة إنشاء بالوعات صرف أمطار أثناء تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير للشوارع بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي موجها بوضع حلول جذرية للتخلص من تجمعات مياه الأمطار بالمحاور الرئيسية كمحور 26 يوليو وإسكندرية الصحراوي وترميم المناطق المتهالكة من طبقة الرصف تجنباً لحالات الهبوط التي قد تصاحب سقوط الأمطار.

كما كلف المحافظ، الإدارة العامة للمرور بإعداد خطط تحويلات مرورية بديلة ودعمها بالمعدات والخدمات المرورية تحسباً لأية حالات طوارئ قد يصحبها قطع أو غلق لأي محور مروري رئيسي.

ووجه المحافظ، بضرورة استثمار مقومات المجتمع المدني مثل اللوادر والأوناش وسيارات الإنقاذ وتوفير وسائل اتصال بأصحابها لسرعة التعاون عند الحاجة، مناشداً المواطنين اتخاذ التدابير اللازمة نحو منع تراكم مياه الأمطار أعلى أسطح العقارات من خلال توفير آلية لتصريف المياه كتوفير بالوعة صرف أو مواسير تصريف لتلافي تسرب المياه لجسم المبنى وإلحاق الضرر به.

وكلف راشد، مديريات التضامن والصحة والشباب بتوفير أماكن مخصصة لإجلاء المواطنين تتوافر بها اشتراطات الأمان والسلامة واتخاذ الوسائل الاحترازية لمنع انتشار كورونا وتجهيزها بوسائل الإقامة والإعاشة اللازمة ورفع حالة الاستعداد بالمستشفيات وتوفير مخزون كافي من الأدوية والسيارات المجهزة لتغطية مختلف القطاعات والوصول السريع للمناطق النائية.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي، وهند عبدالحليم نواب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام، واللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وهيئة النظافة والتجميل.