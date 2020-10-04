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4 أدوار في بعض المناطق.. ننشر ارتفاعات المباني الجديدة في 8 أحياء بالقاهرة

02:05 م الأحد 04 أكتوبر 2020
4 أدوار في بعض المناطق.. ننشر ارتفاعات المباني الجديدة في 8 أحياء بالقاهرة

ارتفاعات المباني

كتب- محمد نصار:

انتهى قسم التصميم العمراني والتخطيط بكلية الهندسة جامعة عين شمس، من إعداد مسودة مشروع الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة وذلك من أجل مناقشتها من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني وإقرارها من جانب المجلس الأعلى للتخطيط العمراني لبدء تطبيقها.

وتضمنت المسودة مجموعة من الاشتراطات العامة المحدثة لمنظومة البناء الجديدة في العاصمة أبرزها أن متوسط الحد الأقصى لارتفاعات المباني يكون 13 مترا، إلى جانب عدم زيادة نسبة البناء من مساحة الأرض عن متوسط 60%.

المنطقة الشمالية

1- حي الزيتون

الحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية 16.5 متر أو 5 أدوار فقط، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص.

2- حي الأميرية

الحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية 16.5 متر أو 5 أدوار فقط، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص بالنسبة للأراضي التي تقع على شوارع عرضها أقل من 15 مترا، و19.5 متر أو 6 أدوار بالنسبة للمناطق التي تقع على شوارع بعرض أكثر من 15 مترا.

3- حي الزاوية الحمراء

الحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية 16.5 متر أو 5 أدوار فقط، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص بالنسبة للأراضي التي تقع على شوارع عرضها أقل من 15 مترا، و19.5 متر أو 6 أدوار بالنسبة للمناطق التي تقع على شوارع بعرض أكثر من 15 مترا.

4- حي حدائق القبة

الحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية 13.5 متر أو 4 أدوار فقط، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص بالنسبة للأراضي التي تقع على شوارع عرضها أقل من 12 مترا، و16.5 متر أو 5 أدوار بالنسبة للمناطق التي تقع على شوارع بعرض أكثر من 12 مترا.

والحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية خارج ولاية جهة الاختصاص 16.5 متر أو 5 أدوار فقط، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص بالنسبة للأراضي التي تقع على شوارع عرضها أقل من 15 مترا، و19.5 متر أو 6 أدوار بالنسبة للمناطق التي تقع على شوارع بعرض أكثر من 15 مترا.

5- حي الساحل

الحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية 13.5 متر أو 4 أدوار فقط، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص بالنسبة للأراضي التي تقع على شوارع عرضها أقل من 12 مترا، و16.5 متر أو 5 أدوار بالنسبة للمناطق التي تقع على شوارع بعرض أكثر من 12 مترا.

بالنسبة للأراضي التي تقع خارج مشروع التقسيم يكون الحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية 16.5 متر أو 5 أدوار فقط، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص بالنسبة للأراضي التي تقع على شوارع عرضها أقل من 15 مترا، و19.5 متر أو 6 أدوار بالنسبة للمناطق التي تقع على شوارع بعرض أكثر من 15 مترا.

6- حي الشرابية

الحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية 16.5 متر أو 5 أدوار فقط، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص.

بالنسبة للمشروعات التي تقع خارج نطاق التقسيم المعتمد الحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية 16.5 متر أو 5 أدوار فقط، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص بالنسبة للأراضي التي تقع على شوارع عرضها أقل من 15 مترا، و19.5 متر أو 6 أدوار بالنسبة للمناطق التي تقع على شوارع بعرض أكثر من 15 مترا.

7- حي شبرا

الحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية 16.5 متر أو 5 أدوار فقط، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص.

8- حي روض الفرج

الحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية 16.5 متر أو 5 أدوار فقط، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص.

ارتفاعات المباني أحياء القاهرة التصميم العمراني الهيئة العامة للتخطيط العمراني

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