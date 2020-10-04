19.5 متر أقصى حد.. ننشر ارتفاعات المباني الجديدة في 10 أحياء بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

انتهى قسم التصميم العمراني والتخطيط بكلية الهندسة جامعة عين شمس، من إعداد مسودة مشروع الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة وذلك من أجل مناقشتها من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني وإقرارها من جانب المجلس الأعلى للتخطيط العمراني لبدء تطبيقها.

وتضمنت المسودة مجموعة من الاشتراطات العامة المحدثة لمنظومة البناء الجديدة في العاصمة أبرزها أن متوسط الحد الأقصى لارتفاعات المباني يكون 13 مترا، إلى جانب عدم زيادة نسبة البناء من مساحة الأرض عن متوسط 60%.

المنطقة الجنوبية

1- حي حلوان

الحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية للأراضي التي تقع خارج مشروعات التقسيم المعتمدة 16.5 متر أو 5 أدوار فقط، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص بالنسبة للأراضي التي تقع على شوارع عرضها أقل من 15 مترا، و19.5 متر أو 6 أدوار بالنسبة للمناطق التي تقع على شوارع بعرض أكثر من 15 مترا.

2- حي التبين

الحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية للأراضي التي تقع خارج مشروعات التقسيم المعتمدة 16.5 متر أو 5 أدوار فقط، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص بالنسبة للأراضي التي تقع على شوارع عرضها أقل من 15 مترا، و19.5 متر أو 6 أدوار بالنسبة للمناطق التي تقع على شوارع بعرض أكثر من 15 مترا.

الحد الأقصى للارتفاع 13.5 متر أو 4 أدوار بما لا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص، ولا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع

بالنسبة للأراضي المطلة على شوارع عرضها أقل من 12 متر، و16.5 متر أو 5 أدوار بالنسبة للأراضي المطلة على شوارع عرضها أكبر من 12 مترا.

3- حي المعصرة

الحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية للأراضي التي تقع خارج مشروعات التقسيم المعتمدة 16.5 متر أو 5 أدوار فقط، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص بالنسبة للأراضي التي تقع على شوارع عرضها أقل من 15 مترا، و19.5 متر أو 6 أدوار بالنسبة للمناطق التي تقع على شوارع بعرض أكثر من 15 مترا.

الحد الأقصى للارتفاع 13.5 متر أو 4 أدوار بما لا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص، ولا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع بالنسبة للأراضي المطلة على شوارع عرضها أقل من 12 متر، و16.5 متر أو 5 أدوار بالنسبة للأراضي المطلة على شوارع عرضها أكبر من 12 مترا.

4- حي المعادي

الحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية للأراضي التي تقع خارج مشروعات التقسيم المعتمدة 16.5 متر أو 5 أدوار فقط، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص بالنسبة للأراضي التي تقع على شوارع عرضها أقل من 15 مترا، و19.5 متر أو 6 أدوار بالنسبة للمناطق التي تقع على شوارع بعرض أكثر من 15 مترا.

الحد الأقصى للارتفاع 13.5 متر أو 4 أدوار بما لا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص، ولا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع بالنسبة للأراضي المطلة على شوارع عرضها أقل من 12 متر، و16.5 متر أو 5 أدوار بالنسبة للأراضي المطلة على شوارع عرضها أكبر من 12 مترا.

5- حي البساتين

الحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية للأراضي التي تقع خارج مشروعات التقسيم المعتمدة 16.5 متر أو 5 أدوار فقط، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص بالنسبة للأراضي التي تقع على شوارع عرضها أقل من 15 مترا، و19.5 متر أو 6 أدوار بالنسبة للمناطق التي تقع على شوارع بعرض أكثر من 15 مترا.

الحد الأقصى للارتفاع 13.5 متر أو 4 أدوار بما لا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص، ولا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع بالنسبة للأراضي المطلة على شوارع عرضها أقل من 12 متر، و16.5 متر أو 5 أدوار بالنسبة للأراضي المطلة على شوارع عرضها أكبر من 12 مترا.

6- حي دار السلام

الحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية للأراضي التي تقع خارج مشروعات التقسيم المعتمدة 16.5 متر أو 5 أدوار فقط، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص بالنسبة للأراضي التي تقع على شوارع عرضها أقل من 15 مترا.

الحد الأقصى للارتفاع 13.5 متر أو 4 أدوار بما لا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص، ولا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع بالنسبة للأراضي المطلة على شوارع عرضها أقل من 12 متر، و16.5 متر أو 5 أدوار بالنسبة للأراضي المطلة على شوارع عرضها أكبر من 12 مترا.

7- حي الخليفة

الحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية للأراضي التي تقع خارج مشروعات التقسيم المعتمدة 16.5 متر أو 5 أدوار فقط، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص بالنسبة للأراضي التي تقع على شوارع عرضها أقل من 15 مترا، و19.5 متر أو 6 أدوار بالنسبة للمناطق التي تقع على شوارع بعرض أكثر من 15 مترا.

8- حي طره

الحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية للأراضي التي تقع خارج مشروعات التقسيم المعتمدة 16.5 متر أو 5 أدوار فقط، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص بالنسبة للأراضي التي تقع على شوارع عرضها أقل من 15 مترا، و19.5 متر أو 6 أدوار بالنسبة للمناطق التي تقع على شوارع بعرض أكثر من 15 مترا.

الحد الأقصى للارتفاع 13.5 متر أو 4 أدوار بما لا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص، ولا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع بالنسبة للأراضي المطلة على شوارع عرضها أقل من 12 متر، و16.5 متر أو 5 أدوار بالنسبة للأراضي المطلة على شوارع عرضها أكبر من 12 مترا.

9- حي مصر القديمة

الحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية للأراضي التي تقع خارج مشروعات التقسيم المعتمدة 16.5 متر أو 5 أدوار فقط، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص بالنسبة للأراضي التي تقع على شوارع عرضها أقل من 15 مترا، و19.5 متر أو 6 أدوار بالنسبة للمناطق التي تقع على شوارع بعرض أكثر من 15 مترا.

الحد الأقصى للارتفاع 13.5 متر أو 4 أدوار بما لا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص، ولا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع بالنسبة للأراضي المطلة على شوارع عرضها أقل من 12 متر، و16.5 متر أو 5 أدوار بالنسبة للأراضي المطلة على شوارع عرضها أكبر من 12 مترا.

10- حي المقطم

الحد الأقصى للارتفاع بالنسبة للمنطقة السكنية للأراضي التي تقع خارج مشروعات التقسيم المعتمدة 16.5 متر أو 5 أدوار فقط، بما لا يزيد عن مرة ونصف عرض الشارع ولا يجاوز اشتراطات جهة الاختصاص بالنسبة للأراضي التي تقع على شوارع عرضها أقل من 15 مترا، و19.5 متر أو 6 أدوار بالنسبة للمناطق التي تقع على شوارع بعرض أكثر من 15 مترا.