وزارة الثقافة تسلم شهادات تخريج الدفعة الأولى من "صنايعية مصر" .. الثلاثاء

مصراوي

أعلنت وزارة الثقافة توزيع شهادات تخرج الدفعة الأولى للدارسين فى مبادرة "صنايعية مصر"، والتي أطلقها صندوق التنمية الثقافية، منذ العام الماضى 2019، وذلك في السادسة مساء الثلاثاء 6 أكتوبر بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، تزامنا مع الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن مبادرة صنايعية مصر انطلقت بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تدريب وتأهيل كوادر فنية جديدة فى مجال الحرف التراثية والتقليدية من خلال برامج دراسية متخصصة.

وأضافت أن المبادرة تعمل على إحياء جانب من التراث الفنى الذى يميز الحضارة المصرية وتأتي متماشية مع توجه الدولة الخاص بإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم فى خلق المزيد من فرص العمل لتنمية الدخل القومى.

وأكدت أن تطوير مجالات الحرف اليدوية التراثية والتقليدية يعد أحد المسارات الهامة لخطط عمل الثقافة المصرية بشأن صون الهوية الوطنية المتفردة.

يشمل برنامج حفل التخرج افتتاح معرض لأهم الأعمال الإبداعية التي قام المتدربون بإنتاجها خلال مراحل تأهيلهم ، يعقبه عرض تقديمي للمراحل المتعددة التي يتشكل منها مشروع المبادرة، ويختتم بتوزيع شهادات اكتمال التدريب .

يشار إلى أنه تقدم للمشاركة فى المبادرة 430 شخص، تم إختيار 43 فنان وحرفي منهم تراوحت أعمارهم بين 18 و40 سنة وتم تدريبهم على مجالات الخزف، النحاس، التطعيم بالصدف، الخيامية، قشرة الخشب وفنون الحلى، بعد المقابلة الشخصية اللازمة وأشرف على تأهيلهم نخبة من كبار المتخصصين بكليات الفنون المختلفة، والحرفيين المتميزين بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، حيث انقسمت إلى مرحلتين بدأت الأولى منها خلال أكتوبر الماضى ولمدة 4 أشهر، واشتملت على إعداد المتدربين للتعرف على الحرف وتعلمها، أما المرحلة الثانية تمحورت حول رفع كفاءة العاملين في مجال الحرف التراثية، المتميزين من متدربي المرحلة الأولى.

وقد تضمنت برامج التدريب جانبين "النظرى والعملى" في مجالات الدراسات المتحفية، واستهدفت إدماج عمليات التدريب مع الرؤية البصرية للتراث الموجود بالمتاحف، حيث تم تنظيم زيارات ميدانية لمتاحف "الإسلامى والقبطى والمصرى" للتعرف على فنون التصميم المرتبطة بكل حرفة على حدة، ولم تتوقف عملية التدريب المباشر خلال جائحة كورونا حيث تم تنفيذ برامج التدريب عن بعد باستخدام تكنولوجيا التواصل على الإنترنت.