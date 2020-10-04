معرض الأهرام "عقاري": استقبال أكثر من 4 آلاف زائر اليومين الماضيين

كتب- محمد عبدالناصر:

شهد معرض "عقاري" الأهرام لليوم الثالث على التوالي والذي تنتهي فعالياته اليوم الأحد إقبالا جماهيريا، محققا حجم مبيعات مضاعف لكافة الشركات العارضة والتي تقدم نحو ٢٥٠ مشروع عقاري متنوع في معظم مناطق الجمهورية بخصومات تتجاوز ٢٥% في بعض الشركات.

وقال إيهاب الشرقاوي مدير عام إدارة المعارض بمؤسسة الأهرام، إن معرض عقاري هذا العام وفي ظل الظروف الحالية كأول معرض بعد أزمة كورونا كان تحدي صعب للغاية، ولكن مؤسسة الأهرام دائما ما تأخذ على عاتقها زمام المبادرة إيماناً منها بدورها فى مساندة الدولة فى مساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة مؤكداً أن الإقبال فاق كل التوقعات ليعكس تعطش السوق لفرص استثمار حقيقية.

وأضاف الشرقاوي، في بيان له، الأحد، أن المعرض حقق منذ اليوم الأول إقبالاً كبيراً جداً من العملاء الحقيقيين الراغبين في الشراء بمختلف طبقات المجتمع لاغتنام فرصة حقيقية لتملك وحدة عقارية بخصومات وامتيازات حصرية خلال أيام المعرض حيث تجاوز عدد الزوار ٤ آلاف زائر حتى ختام اليوم الثاني أمس معرباً عن سعادته وامتنانه للشركات العقارية المشاركة فى المعرض والذى يعتبرهم شركاء نجاح للمؤسسة دائماً مؤكداً انهم سيكون لهم السبق دائماً فى التواجد مع المؤسسة فى كل معارضها المقبلة سواء داخلياً او خارجياً.

وأكد الشرقاوى حرص إدارة مؤسسة الأهرام دائماً على توفير الحماية للعارضين والعملاء من توفير الإجراءات الاحترازية وتعقيم الأماكن باستمرار.

ويقام معرض عقاري الأهرام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر فى الفترة من ١ حتى ٤ أكتوبر المقبل.