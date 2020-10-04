وزير الكهرباء لمصراوي: العداد الكودي حق لأي مواطن.. وقانون التصالح لا يتعارض مع إجراءات التركيب

كتب - محمد صلاح:

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من حق أي مواطن تركيب عداد كودي، طالما تقدم بطلب يتضمن الإجراءات المتعلقة بالتقدم والشروط اللازمة لتركيب العداد، مؤكدا أن العداد الكودي هو عداد مؤقت لحين توفيق المواطن وضعه مع الدولة.

وأضاف وزير الكهرباء فى تصريحات ل"مصراوى "، أن قانون التصالح مع مخالفات البناء لا يتعارض مع إجراءات تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة نهائيا، موكدًا أن المخالفين الذين سيتم تركيب عداد كهرباء كودىطي لهم قبل إنهاء إجراءات التصالح لن يجرى رفع العداد عنهم بعد التصالح، بل سيتم تغيير العداد من كودي لشرعى من خلال تبديل رقم العداد على الكارت باسم المشترك صاحب أو مالك العقار ..

وأشار إلى أنه تم البدء في إجراءات تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع لمليون و 800 ألف وحدة مخالفة ممن تقدموا بطلبات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، مؤكدا أن آخر موعد لتلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع نهاية لكتوبر الجاري.

وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،الخميس الماضي، إجراءات تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع ل750 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة 1.8 مليون وحدة عقارية مخالفة بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

وتضمنت شروط تركيب العداد الكودى:-

1- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.

2-وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين الذين يبلغ عددهم 650 ألف مواطن واستبداله بالعداد الكودى، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.

3- الزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أى من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ 650 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية.

4- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى اذا لم يلتزم باقى سكان العقار.

5- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

6- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

7- العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع و لكنه لا يحمل أسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها و لكن يحمل رقم كودى.

8- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف فى العداد الكودى عن غيره و يتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.