مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 4 رحلات جديدة من أوروبا ـ صور

كتب - محمد عبيد:

شهدا مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليين، الأحد، وصول عدد من الرحلات السياحية الجديدة القادمة من دول أوروبا، وذلك فى ظل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

واستقبل مطار الغردقة الدولى اليوم الأحد، رحلة شركة إيزي جيت ( Easyjet) القادمة من العاصمة جنيف بسويسرا وعلى متنها ١٤٥ راكباً، ورحلة شركة فلاي إيجيبت (Fly Egypt) القادمة من العاصمة الفرنسية باريس وعلى متنها ١٦٣ راكبا، وأيضا وصول ١١٥ راكباً على متن رحلة شركة إير كايرو (Air Cairo) القادمة من العاصمة براغ بالتشيك ، وذلك بعد استئناف الشركة جدول رحلاتها إلى الغردقة .

واستقبل مطار مرسى علم أولى الرحلات السياحية القادمة من باريس لشركة فلاي إيجيبت، وعلى متنها ٩٧ راكبا، حيث تعد الرحلة الأولى بعد استئناف السياحة الفرنسية إلى مدينة مرسى علم والتى توقفت منذ جائحة كورونا المستجد .

وقالت مصادر بالطيران المدني تم الاحتفال باستقبال الطائرات بتقليد رش المياه المتبع فى أجواء الترحيب والاستقبال بوصول أولى الرحلات الجوية، وقام فريق العلاقات العامة بكل من مطار الغردقة ومرسى علم بتقديم الورود والهدايا التذكارية للركاب وتوفير التسهيلات اللازمة مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية، وكذا إنهاء إجراءات الحجر الصحي، والتأكد من تطبيق كافة الضوابط الصحية والوقائية على جميع الركاب فضلاً عن الالتزام بالتباعد الإجتماعي حفاظاً على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطار.

من جانبه أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى أن دعم الدولة المصرية لقطاعى الطيران والسياحة، كان له عظيم الأثر وراء زيادة وانتعاش الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة، وهو ما جاءت نتائجه سريعة وبارزة بعودة حركة الطيران والسياحة تدريجياً.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار المجهودات التى تبذلها وزارة الطيران المدنى من خلال التنسيق المثمر والدائم مع وزارة السياحة والآثار لتنشيط الحركة الجوية وزيادة عدد الرحلات بين مصر ودول أوروبا .