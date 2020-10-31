أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا انتخابات النواب وباء في القاهرة مهرجان الجونة السينمائي سد النهضة الطقس البحث عن أكثم التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية

"الدقي" يحرر محضرًا لمنتج برنامج "كريزي تاكسي".. و30 ألف جنيه غرامة

07:59 م السبت 31 أكتوبر 2020
"الدقي" يحرر محضرًا لمنتج برنامج "كريزي تاكسي".. و30 ألف جنيه غرامة

برنامج كريزي تاكسي

(مصراوي):

حرر حي الدقي بالجيزة، اليوم السبت، محضرًا لمنتج برنامج "كريزي تاكسي" وفرض غرامة 30 ألف جنيه، لتصويره الحلقات بدون تصريح من الحي، على الرغم من تحذير الحي للمنتج بالإجراءات القانونية والتصاريح اللازمة قبل بدء التصوير.

وضبطت أجهزة حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح، سيارات التصوير الخارجي والكاميرات، خلال تصوير البرنامج في أحد شوارع الحي، وسدد المنتج الغرامة المقررة، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرصد المخالفات.

برنامج كريزي تاكسي حي الدقي أحمد عبدالفتاح

الخبر التالى:

مفتي الجمهورية يدين الاعتداء على كاهن في مدينة ليون الفرنسية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107376

    عدد المصابين

  • 99353

    عدد المتعافين

  • 6258

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 45921794

    عدد المصابين

  • 33252284

    عدد المتعافين

  • 1193912

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا