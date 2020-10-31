"الدقي" يحرر محضرًا لمنتج برنامج "كريزي تاكسي".. و30 ألف جنيه غرامة
(مصراوي):
حرر حي الدقي بالجيزة، اليوم السبت، محضرًا لمنتج برنامج "كريزي تاكسي" وفرض غرامة 30 ألف جنيه، لتصويره الحلقات بدون تصريح من الحي، على الرغم من تحذير الحي للمنتج بالإجراءات القانونية والتصاريح اللازمة قبل بدء التصوير.
وضبطت أجهزة حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح، سيارات التصوير الخارجي والكاميرات، خلال تصوير البرنامج في أحد شوارع الحي، وسدد المنتج الغرامة المقررة، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرصد المخالفات.
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