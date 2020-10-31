أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا انتخابات النواب وباء في القاهرة مهرجان الجونة السينمائي سد النهضة الطقس البحث عن أكثم التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية

حدث في 8 ساعات| قرار جديد بشأن مخالفات البناء.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار

07:49 م السبت 31 أكتوبر 2020
حدث في 8 ساعات| قرار جديد بشأن مخالفات البناء.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار

حدث في 8 ساعات

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن طريق "شرم الشيخ – النفق"، وحبس الممثل القانوني لـ"أبليكس"، ورئيس الهيئة الهندسية يعلن تنفيذ 23 محطة تحلية مياه في سيناء بتكلفة 7.8 مليار جنيه.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الأمطار مخالفات البناء السيسي أبليكس جامعة الملك سلمان شرم الشيخ متاحف شرم الشيخ وزير المالية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الخبر التالى:

"الدقي" يحرر محضرًا لمنتج برنامج "كريزي تاكسي".. و30 ألف جنيه غرامة

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107376

    عدد المصابين

  • 99353

    عدد المتعافين

  • 6258

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 45921794

    عدد المصابين

  • 33252284

    عدد المتعافين

  • 1193912

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا