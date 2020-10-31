حدث في 8 ساعات| قرار جديد بشأن مخالفات البناء.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن طريق "شرم الشيخ – النفق"، وحبس الممثل القانوني لـ"أبليكس"، ورئيس الهيئة الهندسية يعلن تنفيذ 23 محطة تحلية مياه في سيناء بتكلفة 7.8 مليار جنيه.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: