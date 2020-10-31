رئيس الوزراء يلتقي الرئيس العراقي خلال زيارته لبغداد

(مصراوي):

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال زيارته للعاصمة العراقية بغداد لترأس وفد مصر باجتماعات اللجنة العليا المشتركة، الرئيس العراقي برهم صالح.

وألقى مدبولي، كلمة في الجلسة الرئيسية لاجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في العاصمة العراقية بغداد، والتي ترأس الجانب العراقي فيها مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق الشقيق، بمشاركة أعضاء الجانبين المصري والعراقي، وعدد من المسئولين الحكوميين بالبلدين.

وقدم مدبولي، شكره وتقديره للجانب العراقي، بالأصالة عن نفسه وعن أعضاء الوفد المصرى المرافق، عما لمسوه من مظاهر ترحيب وحفاوة استقبال من الأشقاء في العراق، كما نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمنياته للعراق؛ قيادة، وحكومة، وشعبًا، بدوام الرفعة والتقدم، وبأن تكلل أعمال اللجنة العليا المشتركة بالنجاح، وتوجيهاته بأن يتم العمل على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس بأن تكون كل الخبرات المصرية في مختلف المجالات مسخرة للأخوة العراقيين.

وأكد رئيس الوزراء أن انعقاد هذه الدورة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، تشهد فيه المنطقة تطورات متلاحقة تُلقي بانعكاساتها على كافة دول المنطقة، وهو الأمر الذي يستدعي تعاون مصر والعراق وتضافر جهودهما على كافة المستويات؛ لمواجهة هذه التحديات والمخاطر المشتركة، من خلال إقامة شراكة استراتيجية مبنية على الإيمان بوحدة المصير، والمصالح المشتركة، وعمق العلاقات بين الشعبين الضاربة في جذور التاريخ.