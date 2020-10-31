"الأعلى للآثار": إعلان كشف جديد في شهر نوفمبر

(مصراوي):

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الاكتشافات مستمرة منذ عام 2017 ولن تتوقف، لافتًا إلى استمرار افتتاحات المتاحف الجديدة.

وأضاف وزيري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية "DMC"، مساء السبت، أن هناك العديد من المتاحف المزمع افتتاحها خلال الأسابيع المقبلة، كمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط ومتحف العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى الإعلان عن اكتشاف جديد في شهر نوفمبر.

ولفت إلى أن متحف شرم الشيخ الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الأول من نوعه في مدينة شرم الشيخ السياحية العالمية، قائلًا إن المتحف مقصد سياحي جديد يُضاف إلى خريطة السياحة العالمية.

وأوضح الأمين العام للأعلى للآثار أن مقتنيات المتحف عبارة عن 5200 قطعة أثرية تحكي تاريخ مصر عبر العصور الفرعونية والفترة الرومانية واليونانية حتى الطراز السيناوي، مضيفًا أن سيناريو العرض المتحفي يعتمد على حب الحياة على أرض مصر.​