الزراعة: إطلاق كارت الفلاح في 4 محافظات خلال نوفمبر.. وهذا آخر موسم للصرف

كتب- أحمد مسعد:

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاعات الخدمات والمتابعة الزراعية وشئون المديريات، بالتنسيق مع هيئة المساحة والبنك الزراعي ووزارة الإنتاج الحربي، جهودها للانتهاء من أعمال إطلاق "كارت الفلاح" نهاية العام الجاري.

وقال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أعمال ملء الاستمارة وتطبيق منظومة الصرف من الجمعيات، على وشك الانتهاء بنسبة 90%، مشيرًا إلى أن شهر نوفمبر سيشهد دخول 4 محافظات جديدة للمنظومة، ليكون إجمالي المحافظات 12.

وأضاف الشناوي، في تصريح خاص أدلى لـ"مصراوي"، أن الظروف الناجمة عن ظهور فيروس كورونا "كوفيد 19" تسببت في تأخير التسليم النهائي، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى للانتهاء منه هذا الموسم الزراعي.



وفي ذات السياق أكد الدكتور محمد يوسف رئيس قطاع شئون المديريات الزراعية بالمحافظات، أن نسب صرف الحصص السمادية بكارت الفلاح بلغت 70% من الجمعيات الزراعية، موضحًا أن المحافظات التي سيتم الإطلاق منها هي:

(الدقهلية، الأقصر، الفيوم، الجيزة)؛ ليكون الإجمالي 12 محافظة والمتبقي 14 محافظة.

وأضاف يوسف في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن المحافظات المتبقية بيها جمعيات صغيرة من حيث نسب المساحة المنزرعة، والضخ، لافتًا إلى أن عملية الإطلاق الحالية هي المرحلة الرابعة.

وتابع: "كل جمعية بها جهاز تابلت ونقاط بيع وجهاز كمبيوتر"، مؤكدًا أن كافة العاملين بالجمعيات تم تدريبهم على عمليات صرف الحصص.

وأشار رئيس قطاع شئون المديريات، إلى أن إجمالي الجمعيات التي تم الانتهاء منها، واستعدت للصرف تقترب من 3 آلاف جمعية، مضيفًا: "الموسم الجاري هو آخر موسم للصرف اليدوي". ​