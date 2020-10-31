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بالرابط.. "الصحة" تفتح باب التسجيل لتكليف الصيادلة

04:01 م السبت 31 أكتوبر 2020
بالرابط.. "الصحة" تفتح باب التسجيل لتكليف الصيادلة

وزارة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

بدأت وزارة الصحة والسكان، حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من دفعة 2018 دور أول وثانٍ وفبراير ويناير ٢٠١٩، ودفعة 2019 دور أول وثان وفبراير ويناير 2020.

ويمكن للصيادلة 2018 التسجيل على موقع وزارة الصحة الخاصة بالتكليف عبر الرابط التالي:اضغط هنا

كانت الإدارة العامة لشؤون التكليف أوضحت أن التكليف سيتم بنظام التنسيق الإليكتروني العام في ضوء قواعد التوزيع "الاحتياجات - الرغبات - المجموع الاعتباري)؛ للعمل بوحدات الوزارة بالمحافظات وبعض الجهات الأخرى.

ولفتت إلى أنه على الخريجين التقدم بالطريقة الإلكترونية من خلال الرابط، ثم الدخول على رابط خدمة تكليف الصيادلة، وإدخال البيانات الأساسية خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 14 نوفمبر 2020، على أن يكون استيفاء الرغبات حتى 16 ديسمبر 2020.

وزارة الصحة تكليف الصيادلة

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