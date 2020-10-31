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القوى العاملة: تفتيش 37784 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

01:55 م السبت 31 أكتوبر 2020
القوى العاملة: تفتيش 37784 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

محمد سعفان وزير القوى العاملة


كتب - يوسف عفيفي:
أعلنت وزارة القوى العاملة، التفتيش على 37 ألفا و 784 مصنعاً وشركة خلال الشهور السبع الماضية على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال متابعة وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل 37 ألفا و 784 منشأة لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.

وجاءت محافظة قنا في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 3678 منشأة، والمنيا 3394، وسوهاج 2792، والشرقية 2380، ودمياط 2238، والقليوبية 2207، والبحيرة 2140 ، القاهرة 1749، والغربية 1453، والجيزة 1368، وكفر الشيخ 1329، وبورسعيد 1175، وأسيوط 1166، والدقهلية 1164، وبني سويف 1122، ومرسي مطروح 1078، والأقصر 1066، الإسماعيلية 1035، والإسكندرية 990 منشأة.

وجاءت في الترتيب العشرين على مستوى المحافظات جنوب سيناء 870 ، والوادي الجديد 752 والمنوفية 747، والبحر الأحمر 559، وأسوان 528، والفيوم 491 والسويس 313 منشأة.

وأظهرت التقارير، أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية، من تطهير دوري وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.

وأكد وزير القوى العاملة، ضرورة التعامل مع أية مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.

وتابع سعفان الجدول الزمنى المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأية تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

التفتيش على المنشآت فيروس كورونا القوى العاملة محمد سعفان

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