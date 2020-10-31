حبس الممثل القانوني لـ"أبليكس".. وحماية المستهلك: "لو راجل كُل" إعلان مضلل

كتب- محمد سامي:

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم الممثل القانوني المسؤول لشركة "أبليكس" بمبلغ 900 ألف جنيه، وحبس سنة، والنشر في جريدتَين واسعتَي الانتشار؛ لقيامه بارتكاب جريمة الإعلان المضلل (الشهير بـ"لو راجل كُل") عن منتج يُدعى "أبليكس"، بادعاء قدرته على التخلص من الوزن الزائد، وعرض المستحضر بالقنوات الفضائية دون تصريح من المعهد القومي للتغذية.



وقال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم السبت، في بيان: إنه في إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، رصد المرصد الإعلامي بالجهاز قيام قنوات "الشاشة، الأسطورة، ستار سينما 2، حبيشة، سينما علي بابا، بانوراما دراما 2"، بالإعلان عن منتج يُدعى "أبليكس" بادعاء قدرته على التخسيس والتخلص من الوزن الزائد.



وتابع فرج: وقد قام الجهاز بمخاطبة المعهد القومي للتغذية بوزارة الصحة، لبيان عما إذا كان المنتج المعلن عنه مرخصًا ومصرحًا بتداوله من عدمه.



وأضاف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أنه ورد كتاب المعهد القومي للتغذية بأن شركة "فارما كلينك"لم تستكمل إجراءات نقل ملكية المستحضر إليها طبقًا لقرار وزير الصحة، وقد تبين من فحص الإعلان أن عبوة المستحضر المعلن عنها مخالفة لما تم التسجيل عليها في المعهد من حيث شكل العبوة وبياناتها، كما أن المستحضر مسجل بالمعهد تحت غرض مستحضر غذائي غني بالألياف بطعم التفاح بالمحلى الصناعي وهذا الغرض لا يتضمن كونه يساعد على خفض الوزن، كما أن مكونات المستحضر لا تجاوز كونه مستحضرًا للألياف، بالإضافة إلى أن الإعلان يتضمن أن تناول المستحضر يغني عن ممارسة التمارين الرياضية ويصف ممارستها بألفاظ تنقل رسالة سلبية عن الرياضة.



وأضاف فرج أنه قد ورد إلى الجهاز العديد من الشكاوى بشأن منتج "أبليكس"؛ حيث تضرر الشاكون من تناول المنتج، وأنه لم يؤدِّي إلى أي نتيجة معهم؛ بل تسبب في بعض الأضرار الصحية لديهم.



وأهاب الدكتور أحمد سمير فرج بالفنانين والشخصيات العامة عدم الاشتراك في مثل هذه الإعلانات المضللة التي يستغل منتجوها شهرتهم وثقة الجمهور فيهم في تضليل الرأي العام، وترويج مفاهيم وسلوكيات استهلاكية خاطئة من خلال اللعب على الأوتار العاطفية والعقلية لدى الجمهور، فضلًا عن تشويه صورتهم الذهنية لدى محبيهم ومتابعيهم.



وأكد القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك عزم جهاز حماية المستهلك مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كل حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين كافة.