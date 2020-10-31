أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا انتخابات النواب وباء في القاهرة مهرجان الجونة السينمائي سد النهضة الطقس البحث عن أكثم التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية

مدبولي يصل مقر مجلس الوزراء العراقي تمهيدا لبدء أعمال اللجنة العليا المشتركة

01:10 م السبت 31 أكتوبر 2020
مدبولي يصل مقر مجلس الوزراء العراقي تمهيدا لبدء أعمال اللجنة العليا المشتركة

رئيس وزراء العراق ورئيس الوزراء المصري

كتب- محمد غايات:

استقبل مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء العراقي، اليوم السبت، وتم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي، بحديقة مجلس الوزراء، وعزف السلامين الجمهوريين، بحضور الوزراء من الجانبين.

وتبدأ بعد قليل أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتعاون الدوليّ، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد آخر من المسئولين الحكوميين.

كما يشارك في أعمال اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال الذى سيقام على هامشها، عدد من رجال الأعمال من كلا الجانبين المصرى والعراقي، كما يتم في ختام أعمال اللجنة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الزيارة جلسات مباحثات ولقاءات مع كبار المسئولين العراقيين.

مصطفى الكاظمي مصطفى مدبولي العراق مصر

الخبر التالى:

رئيس جهاز الشروق يعلن تشغيل خط مواصلات جديد لربط المدينة بمترو "سرايا القبة"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107030

    عدد المصابين

  • 99174

    عدد المتعافين

  • 6234

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 44707793

    عدد المصابين

  • 32679522

    عدد المتعافين

  • 1177976

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مهلة أسبوع.. توجيه عاجل من السيسي بشأن طريق "شرم الشيخ – النفق"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا