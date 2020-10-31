مدبولي يصل مقر مجلس الوزراء العراقي تمهيدا لبدء أعمال اللجنة العليا المشتركة
كتب- محمد غايات:
استقبل مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء العراقي، اليوم السبت، وتم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي، بحديقة مجلس الوزراء، وعزف السلامين الجمهوريين، بحضور الوزراء من الجانبين.
وتبدأ بعد قليل أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتعاون الدوليّ، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد آخر من المسئولين الحكوميين.
كما يشارك في أعمال اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال الذى سيقام على هامشها، عدد من رجال الأعمال من كلا الجانبين المصرى والعراقي، كما يتم في ختام أعمال اللجنة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الزيارة جلسات مباحثات ولقاءات مع كبار المسئولين العراقيين.
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