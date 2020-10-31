الافتتاح نهاية 2020.. العناني يكشف عن أول متحف يحكي تاريخ عواصم مصر بالعاصمة الإدارية



كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن مصر ستشهد قبل نهاية العام الحالي، افتتاح أول متحف بالعاصمة الإدارية الجديدة يحكي تاريخ عواصم مصر.



جاء ذلك خلال كلمة العناني بفعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، جامعة الملك سلمان وعددًا من المشروعات الأخرى؛ كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية ومتحف كفر الشيخ.



وأوضح وزير السياحة والآثار أنه تم افتتاح أول مطعم صديق للبيئة في منطقة الأهرامات كتجربة استثناية صديقة للبيئة في المناطق السياحية وسيتم تعميهما، وذلك منذ 10 أيام مضت.



وأشار العناني إلى أن الحكومة أنفقت مئات الملايين خلال السنوات الماضية؛ للحفاظ على المتاحف الأثرية، لافتًا إلى افتتاح نحو 17 متحفًا خلال السنوات الست الماضية بمحافظات الجمهورية كافة.



وكشف العناني عن تكلفة إنشاء وتطوير متاحف المركبات الملكية وشرم الشيخ وكفر الشيخ، موضحًا أنها بلغت نحو مليار جنيه؛ بهدف تطوير القطاع السياحي، ولتلبية احتياجات السائحين.



وأكد وزير السياحة والآثار أن افتتاحات المتاحف الثلاثة تؤكد دعم القيادة السياسية للحفاظ على الآثار بمصر، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي وجه بإعطاء أهمية قصوى لصيانة وترميم المواقع الأثرية كافة.



ووصل الرئيس السيسي، اليوم السبت، إلى مقر افتتاح جامعة الملك سلمان في مدينة شرم الشيخ، وكذلك عدد من المشروعات الأخرى؛ كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.