السيسي يرحب بالأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك



كتب- مصراوي:



رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في بداية الاحتفال بافتتاح جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ، بالأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة تبوك.



وقال السيسي، في بداية الاحتفال بافتتاح جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ، وعدد من المشروعات الأخرى، اليوم السبت: "أنا برحب بيك أهلا وسهلا، وبكل وفد السعودية برئاسة سمو الأمير فهد أهلا وسهلا".