السيسي: عدم الاستقرار معناه ضياع الدولة وأي فعل الناس تعمله ليه تكلفة كبيرة

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ضريبة عدم الاستقرار في الدولة كبيرة وتشمل تأثيراتها كافة القطاعات.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ، وعدد من المشروعات الأخرى، اليوم السبت: "أتحدث عن مشروعات توقفت عام 2011، مش الفكرة إن 2011 إساءة لحد، ولكن بقول إن أي فعل الناس هتعمله ليه تكلفة كبيرة جدا جدا".

وتابع الرئيس: "الموضوع بتاع 2011 ده اللي حصل لقطاع الآثار مش إيقاف إنشاء المتاحف أو تعثرها لأ، ده حصل كتير ممكن يكون فيه فقد للآثار أو تهريب كبير أوي في الفترة دي، عدم الاستقرار معناه ضياع الدولة لمصر ولغير مصر".

ووجه الرئيس رسالة للمصريين قائلا: "حافظوا على بلادكم، الناس متعرفش إن نتائج عدم الاستقرار مدمرة للدولة ولاستقرارها، طيب باقي القطاعات والشركات اللي اتعطلت والاقتصاد اللي راح، والإرهاب اللي اتصدر لنا في 2013 ولو حصل ده تاني هيحصل نفس الكلام، وممكن يتم الاعتداء عليها كمان، أكتر من 75 كنيسة تم تدميرها والدولة قامت بترميمها مرة تانية؛ لأن ده لا يليق".