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خلال 12 عاما.. السيسي: نحتاج 400 مليار جنيه لسد الفجوة بين عدد الجامعات والسكان

11:14 ص السبت 31 أكتوبر 2020
خلال 12 عاما.. السيسي: نحتاج 400 مليار جنيه لسد الفجوة بين عدد الجامعات والسكان

الرئيس السيسي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن كل مليون مواطن مصري بحاجة إلى جامعة للتعليم والدراسة بها، والجامعة الواحدة تكلفتها في حدود من 8 إلى 10 مليارات جنيه.

وتابع الرئيس، خلال افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ، اليوم السبت: "كل مليون مواطن مصري بحاجة إلى جامعة للتعليم بها، لو وصلنا لـ125 مليون مواطن يبقى محتاجين يكون عندنا 125 جامعة، بوضح صورة للواقع اللي إحنا رايحين ليه خلال 12 سنة".

وأوضح الرئيس: "بالوضع ده إنت بتتكلم في 400 مليار جنيه للإنشاء فقط، وليس للتشغيل لتغطية الفجوة بين الواقع والمستهدف".

جامعة الملك سلمان الجامعات المصرية الرئيس السيسي

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