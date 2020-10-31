"الزراعة": 7 قوافل بيطرية لفحص وعلاج المواشي والتلقيح الاصطناعى بالدقهلية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور هاني حسن، مدير معهد التناسليات الحيوانية، إنه تم نقل التكنولوجيا الحديثة للعمل الحقلي وربط نتائج الأبحاث العلمية بالتطبيق العملي بقرى مركز نبروه، وميت محمود بمركز المنصورة، ونجير بمركز دكرنس، والمنيل بمركز طلخا، وأشمون الرمان بمركز دكرنس، وبساط بمركز طلخا، ولعيادية بمركز شربين) بمحافظة الدقهلية، في الفترة من 24 أكتوبر إلى 29 أكتوبر 2020.

وأضاف حسن، خلال حديث له، اليوم السبت، أنه تم تدشين 7 قوافل بيطرية بمشاركة معهد بحوث صحة الحيوان ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات ومديرية الطب البيطري بالدقهلية، لافتاً إلى عمل ندوة عن تدوير المخلفات الزراعية لعمل علائق اقتصادية بمعرفة معهد الإنتاج الحيواني، كما تم عمل العديد من لقاءات التوعية بدور صندوق التأمين على الماشية بمعرفة فريق متخصص من الصندوق.

وأوضح مدير معهد التنساليات، أن القوافل قامت بفحص وعلاج عدد 2896 حيواناً بالمجان منها 1492 حيواناً تم فحصها وعلاج ما يحتاج إلى العلاج وتأهيله تناسلياً ومتابعة أعمال التلقيح الاصطناعي. كما تم فحص عدد 5 طلوقة تستخدم في التلقيح الطبيعي، وتم علاج 1399 باطنيا وتم تحصين 591 بالتحصينات غير السيادية، وتم عمل 10 عمليات جراحية، وقد بلغ عدد المستفيدين من القافلة 992 من صغار المربين، وتم تدريب عدد 22 طبيباً من الحكوميين وغير الحكوميين على أعمال التلقيح الصناعي والرعاية التناسلية والفحص بالموجات فوق الصوتية؛ مما سينعكس بالإيجاب على تنمية الثروة الحيوانية لدى المربي الصغير.

وقام د. أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكريم أعضاء القافلة، وتوجه بخطاب شكر لوزير الزراعة، مشيداً بأداء الفريق الطبي، وطلب تكرار هذه القوافل لما تحققه من مكاسب للمربي الصغير في القري الأكثر احتياجاً.