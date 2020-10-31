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الإسكان: تنفيذ شبكة كهرباء على مساحة 1500 فدان بمدينة السادات

10:30 ص السبت 31 أكتوبر 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ شبكة كهرباء المنطقة الصناعية الثامنة بمساحة ١٥٠٠ فدان ( ٤كم * ١.٥كم)، في مدينة السادات، بمحافظة المنوفية، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت ٥٨%، وأن المشروع يحتوى على عدد 8 موزعات كهرباء، و عدد 92 غرفة محولات.

وأضاف المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بحسب بيان، أنه جارٍ إدخال الموزعات والمحولات ولوحات المنخفض والربط الحلقي بين شبكة الكهرباء للمنطقة ويخدم هذا المشروع عدد 1076 قطعة فى مختلف الأنشطة الصناعية.

وأكد منيع، أنه كلف مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية لما تم وجار تنفيذه من أعمال، للتأكد من تنفيذها بالمواصفات المطلوبة وبكفاءة وجودة عالية فى التنفيذ، وكذا الانتهاء من المشروع فى التوقيتات المحددة، بالإضافة إلى التأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لحماية العاملين فى مواقع العمل.

عاصم الجزار وزارة الإسكان تنفيذ شبكة كهرباء

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