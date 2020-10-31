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مصطفى مدبولي يزور العراق على رأس وفد وزاري كبير

07:47 ص السبت 31 أكتوبر 2020
مصطفى مدبولي يزور العراق على رأس وفد وزاري كبير

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

بغداد- (د ب أ):
يبدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم السبت، زيارة رسمية إلى بغداد على رأس وفد وزاري كبير ليرأس الجانب المصري في اجتماعات اللجنة العليا العراقية - المصرية للتعاون المشترك.

وذكرت مصادر في الحكومة العراقية لوكالة الأنباء الألمانية، أن "رئيس الوزراء سيجري سلسلة لقاءات مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، كما سيرأس وفد بلاده إلى اجتماعات اللجنة العليا للتعاون المشترك على مستوى رئيسي وزراء العراق ومصر".

من المنتظر أن تسفر الزيارة عن التوقيع على أكثر من 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الكهرباء والغاز والطاقة المتجددة والصناعات الحربية والاتصالات والنقل والإعمار والإسكان والزراعة والمجالات العدلية والقنصلية والعلمية والاستثمارية.

وكان وفد من الخبراء في كلا البلدين أنهى أمس سلسلة اجتماعات للتهيئة لعقد اجتماعات اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة وإبرام سلسلة اتفاقيات وَمذكرات تفاهم بين البلدين.​

مصطفى مدبولي بغداد وفد وزاري كبير اللجنة العليا العراقية - المصرية

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