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​نائب "الجيزة" عن التنسيقية: الدولة ليست في حاجة للاحتجاج أو "التطبيل"

04:01 ص السبت 31 أكتوبر 2020
​نائب "الجيزة" عن التنسيقية: الدولة ليست في حاجة للاحتجاج أو "التطبيل"

إبراهيم ناجي نائب محافظ الجيزة

قال إبراهيم ناجي، نائب محافظ الجيزة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن "التنسيقية" عبارة عن رسالة للتصور الجديد لشكل السياسة في مصر، مضيفًا أن كل التيارات السياسية تجتمع وتتناقش وتتحاور، في كل قضايا الوطن والقضايا الكبرى، وليس السياسة فقط.

وأضاف ناجي أن الدولة ليست في حاجة الآن لـ"تطبيل" أو احتجاج على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن المصريين في حاجة إلى برلمان رقابي.

ودعا نائب محافظ الجيزة، لقراءة ما حدث من يوم 25 يناير 2011، حتى يوم 30 يونيو 2013، بحثًا عن تقدير موقف حقيقي لمعرفة من أين نبدأ، مشيرًا إلى أن البرلمان جاء في فترة انتقالية وشهد مناقشة عدد كبير من التشريعات، لذا كان دوره التشريعي أكبر من الرقابي.

وأوضح أن البرلمان المقبل عليه دور كبير في الطرح، وله دور رقابي وتشريعي أيضًا، مشيرًا إلى أنه من المنتظر مشاركة البرلمان في العديد من المشاركات الإصلاحية.

جاء ذلك على هامش صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي يعقد اليوم لأول مرة.

تنسيقية شباب الأحزاب إبراهيم ناجي الجيزة

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