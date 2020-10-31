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"الزراعة" تنظم دورة تدريبية حول الاستخدام الآمن لمبيدات الحشائش بالإسكندرية

03:30 ص السبت 31 أكتوبر 2020
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كتب- أحمد مسعد:

نفذ المعمل المركزي لبحوث الحشائش، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدورة التدريبية الثالثة تحت عنوان: "الاستخدام الصحيح والآمن لمبيدات الحشائش" في مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الدكتور عبده إسماعيل مدير المعمل، إن الدورة استهدفت توصيل الإرشادات الفنية الخاصة بمبيدات الحشائش للمزارعين، ما ينعكس بدوره على زيادة الإنتاج وتقليل المشكلات الناجمة عن أضرار استخدام مبيدات الحشائش على المحاصيل.

وأشار إسماعيل، إلى أن البرنامج التدريبي للدورة تناول عدد من الموضوعات، أهمها التعرف على الحشائش المنتشرة في الزراعات المصرية وخسائرها للإنتاج الزراعي، وآلات الرش المستخدمة في رش مبيدات الحشائش وكيفية معايرتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش، وأهم المبيدات الموصى بها في المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر، طبقًا للتوصيات المعتمدة للجنة مبيدات الآفات الزراعية.​

دورة تدريبية مبيدات الحشائش مركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة الإسكندرية

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