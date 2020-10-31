مرشح في انتخابات "النواب": لا اعتمد على الدعاية الانتخابية التقليدية

قال شيرين فؤاد، مرشح حزب "حماة الوطن"، عن الدئرة 13 عابدين، إنه يأمل أن تكون هناك منافسة جيدة ومحترمة، مضيفًا: "كنا نأمل أن تكون المنافسة على مسافة متساوية لكل حزب".

وتشتعل الانتخابات في الدائرة التي حملت رقم 13 وسميت دائرة عابدين، فيما اتسعت عن العام الماضي لتضم أقسام "عابدين، الوايلي، قصر النيل، الظاهر، الأزبكية"، للتنافس على مقعد واحد، رغم تعدد مقاعدها وانقاسمها لأكثر من دائرة الامتخابات السابقة.

ودفع 5 أحزاب بمرشحين وهم "مستقبل وطن" بوزير الصحة الأشبق أشرف حاتم، و"الشعب الجمهوري" دفع بمحمد أبو حامد، و"حماة وطن" دفع بشيرين فؤاد، و"الحركة الوطنية" دفع بصالح خليل، و"التحالف الشعبي" دفع بصالح سليمان، و"أمير هلال" و"جرجس فوزي".

وقال: "اعتمد على التجول بين أهالي دائرتي، وهم يعرفونني من سنوات".