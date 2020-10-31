أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا انتخابات النواب وباء في القاهرة مهرجان الجونة السينمائي سد النهضة الطقس البحث عن أكثم التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية

"الزراعة": نصف مليار جنيه تمويل جديد لمشروع إحياء البتلو

02:00 ص السبت 31 أكتوبر 2020
"الزراعة": نصف مليار جنيه تمويل جديد لمشروع إحياء البتلو

الدكتور طارق سليمان

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة وزير الزراعة، اعتمد مبلغ 576 مليون جنيه لعدد 3700 مستفيد ولتسمين وتغذية 37 ألف رأس ما بين محلية ومستوردة محسنة وراثيًا سريعة النمو، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة من 22 حتى 28 أكتوبر تم إصدار 436 رخصة تشغيل وتجديد لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة.

وأوضح سليمان، اليوم الجمعة، أنه تم الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي، داخل وحول تلك الأنشطة والموافقة على تسجيل 164 تسجيلة لمخاليط أعلاف، وإضافاتها ومركزاتها منهم 91 محلية، 73 مستوردة، وفقًا للمعايير والضوابط العلمية والقياسية.

وأضاف رئيس قطاع الثروة الحيوانية، أنه تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تم التنسيق بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وعقد اجتماع بالفيديو كونفرانس مع مديريات الزراعة والطب البيطري، على مستوى الجمهورية لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالمشروعات القومية التي توفرها الدولة والوزراة للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة، والعمل على تذليل كافة العقبات.

وأكد سليمان، استمرار تكثيف المتابعات الميدانية من خلال لجان مشتركة بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، على المستفيدين من المشروع القومي لإحياء البتلو لدراسة أي مشكلات رعائية أو صحية على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها.

قطاع تنمية الثروة الحيوانية وزارة الزراعة مشروع إحياء البتلو الثروة الحيوانية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107030

    عدد المصابين

  • 99174

    عدد المتعافين

  • 6234

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 44707793

    عدد المصابين

  • 32679522

    عدد المتعافين

  • 1177976

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا