"الزراعة": نصف مليار جنيه تمويل جديد لمشروع إحياء البتلو

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة وزير الزراعة، اعتمد مبلغ 576 مليون جنيه لعدد 3700 مستفيد ولتسمين وتغذية 37 ألف رأس ما بين محلية ومستوردة محسنة وراثيًا سريعة النمو، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة من 22 حتى 28 أكتوبر تم إصدار 436 رخصة تشغيل وتجديد لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة.

وأوضح سليمان، اليوم الجمعة، أنه تم الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي، داخل وحول تلك الأنشطة والموافقة على تسجيل 164 تسجيلة لمخاليط أعلاف، وإضافاتها ومركزاتها منهم 91 محلية، 73 مستوردة، وفقًا للمعايير والضوابط العلمية والقياسية.

وأضاف رئيس قطاع الثروة الحيوانية، أنه تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تم التنسيق بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وعقد اجتماع بالفيديو كونفرانس مع مديريات الزراعة والطب البيطري، على مستوى الجمهورية لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالمشروعات القومية التي توفرها الدولة والوزراة للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة، والعمل على تذليل كافة العقبات.

وأكد سليمان، استمرار تكثيف المتابعات الميدانية من خلال لجان مشتركة بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، على المستفيدين من المشروع القومي لإحياء البتلو لدراسة أي مشكلات رعائية أو صحية على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها.

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