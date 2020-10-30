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طارق الخولي: البرلمان الحالي جاء في مرحلة انتقالية صعبة

09:45 م الجمعة 30 أكتوبر 2020
طارق الخولي: البرلمان الحالي جاء في مرحلة انتقالية صعبة

النائب طارق الخولي

(مصراوي):

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، إن برلمان عام 2015 تعرض للظلم كبير شعبيًا باعتباره مجلس جاء في وقت حرج تمر به البلاد؛ وباستخدام لغة الأرقام فهو أكثر البرلمانات المصرية إنجازًا لعدد كبير من التشريعات، لافتًا إلى أن هذا البرلمان جاء في مرحلة انتقالية صعبة نواجه فيه خطر الإرهاب.

وأضاف الخولي على هامش مناقشات صالون التنسيقية، أن لجنة العفو الرئاسي بذلت مجهودًا كبيرًا في الإفراج عن عدد كبير من الشباب، لافتًا إلى أن مصطلح المحبوسين في قضايا سياسية هو غير منضبط بالمرة.

وأوضح الخولي، أن البرلمان عمل على مواجهة عدد من التحديات منها توقف عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي والاتحاد البرلماني الدولي، منوهًا: "استطعنا باستخدام الدبلوماسية الشعبية أن نعود مجددًا إلى كافة المحافل الدولية".

وأشار الخولي إلى أن تقديم الوفود البرلمانية لتوضيحات للعديد من المغالطات التي روجتها جماعة الإخوان الإرهابية، ما جعل البرلمان المصري يعود إلى سابق عهده.

طارق الخولي مجلس النواب البرلمانات المصرية الإخوان الإرهابية الاتحاد الأفريقي

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