أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا انتخابات النواب وباء في القاهرة مهرجان الجونة السينمائي سد النهضة الطقس البحث عن أكثم التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية

نقيب المحامين يدين الحملة الممنهجة المسيئة للرسول

09:29 م الجمعة 30 أكتوبر 2020
نقيب المحامين يدين الحملة الممنهجة المسيئة للرسول

نقيب المحامين رجائي عطية

(مصراوي):

أدان رجائي عطية نقيب المحامين، الحملة الممنهجة في الغرب وبخاصة فرنسا للإساءة إلى الرسول، داعيًا كافة الدول العربية والإسلامية، لاتخاذ موقف حازم وقوي إزاء هذه الإساءات.

وقال عطية في بيان له اليوم الجمعة: "أشجب وأدين بكل شدة الحملة الممنهجة في الغرب عامة، وفرنسا خاصة، للإساءة إلى الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتصريحات الرئيس الفرنسي المتجنية بزعم الحرية لدولة علمانية بينما لا تبيح الحرية ازدراء الأديان والمساس بالرسل والأنبياء".

ودعا عطية، كافة الدول العربية والإسلامية، حكومات وشعوب لاتخاذ موقف حازم وقوي إزاء هذه الإساءات، وثمن موقف مجلس حكماء المسلمين، وشيخ الأزهر، والأزهر الشريف، الذي ينتمي إلى مجمعه للبحوث الاسلامية، ويشرف بعضوية مجلس جامعة الأزهر.

وتابع: "أتواصل مع الإمام الأكبر واضعًا جهودي وزملائي المحامين ونقابتنا فى خدمة قضيتنا الكبرى التي دعا ومجلس حكماء المسلمين إلى رفعها".

رجائي عطية نقابة المحامين

الخبر التالى:

"تنسيقية شباب الأحزاب": السيسي مهد الطريق بشكل غير مسبوق لمشاركة الشباب في العمل العام

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107030

    عدد المصابين

  • 99174

    عدد المتعافين

  • 6234

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 44707793

    عدد المصابين

  • 32679522

    عدد المتعافين

  • 1177976

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بث مباشر| توزيع جوائز مهرجان الجونة السينمائي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا