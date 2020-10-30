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عضو بـ"الشيوخ": نسبة التصويت ارتفعت بحلايب وشلاتين بعد زيارة وفد التنسيقية

06:28 م الجمعة 30 أكتوبر 2020
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(مصراوي):

قال محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية انتهجت سياسة بمفهوم جديد، موضحًا أن الدليل على ذلك ارتفاع نسبة تصويت حلايب وشلاتين في انتخابات النواب للمرحلة الأولى، بعد زيارة شباب التنسيقية لها.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى، تحت عنوان: "سياسة بمفهوم جديد.. ثلاث سنوات على التنسيقية"، ويديرها الإعلامي أحمد عبدالصمد، ويتحدث فيها محمد موسى، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ المنوفية، وأميرة العادلي، مرشحة التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من أجل مصر، ومصعب أمين، المتحدث باسم التنسيقية، ومحمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل.

وتتناول الجلسة الأولى استعراض حول تأسيس التنسيقية وتطورها، من تجمع صغير للشباب لأكبر كيان سياسي شبابي في مصر، وكيف استطاعت التنسيقية أن تكون لاعبا فاعلا في صناعة القرار في السلطة التنفيذية، واستشراف مستقبل الكيان بعد خمس سنوات من الآن.

وتابع: "نتصور أن القترة المقبلة قادرين على التأثير من خلال 196 عضوًا، ومن سينضموا من الشباب"، مضيفًا: "المرجعية الوطنية هي التي أدت لعزف هذه السيفونية".

وأوضح أن كل عضو يتسابق لدعم زميله معنويًا، أيًا كان أيدلوجيته، والتنسيقية قادرة على دعم الحياة الحزبية، مشيرًا إلى أن عضوية عدد من شباب التنسيقية في مجلس الشيوخ، يجمعهم التوافق تحت قبته، وزملائهم السياسيين الذين تولوا مناصب تنفيذية.

وهو ما اتفق معه سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، مؤكدًا أن الأحزاب تعي جيدًا بما تم في التنسيقية من سياسة هي بالفعل بمفهوم جديد.

حلايب شيلاتين تنسيقية شباب الأحزاب

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