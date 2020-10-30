عضو تنسيقية شباب الأحزاب: اجمتعنا على هدف تخليص الدولة من الإخوان

(مصراوي):

قالت سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن شباب التنسقية رغم اختلاف توجهاتهم إلا أنهم اجتمعوا على أرض مشتركة وهي تخليص الدولة من جماعة الإخوان الإرهابية التي كادت تعبث بمقدرات الوطن.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى، تحت عنوان: "سياسة بمفهوم جديد.. ثلاث سنوات على التنسيقية"، ويديرها الإعلامي أحمد عبدالصمد، ويتحدث فيها محمد موسى، عضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ المنوفية، وأميرة العادلي، مرشحة التنسيقية لانتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية من أجل مصر، ومصعب أمين، المتحدث باسم التنسيقية، ومحمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل.

وتتناول الجلسة الأولى استعراض حول تأسيس التنسيقية وتطورها، من تجمع صغير للشباب لأكبر كيان سياسي شبابي في مصر، وكيف استطاعت التنسيقية أن تكون لاعبًا فاعلًا في صناعة القرار في السلطة التنفيذية، واستشراف مستقبل الكيان بعد خمس سنوات من الآن.

ورصدت سها سعيد بداية تأسيس التنسيقية، مؤكدة أن الشباب اجتمعوا لأول مرة تخت عنوان "تنمية الحياة السياسية": "لم يكن لدينا أي شكل من أشكال الأنانية والظهور، وهو ما جعلنا ننال استحسان القيادة السياسية".

وتابعت: "بدأنا بـ19 حزبًا، وتم تخصيص 2 أمناء سر، ومجموعة مشكلة من أحزاب من توجهات مختلفة منهم حزب النور الذي كان عضوًا مؤسسًا ومنهم محمود ترك، المعين ضمن الشيوخ، والذي كان وكيلًا لرئيس المجلس في الجلسة الافتتاحية".

وأوضحت أنه تم زيارة عدد من الجامعات لدعوة الشباب للمشاركة السياسية، ومشاركة الحوار المجتمعي في البرلمان بـ11 عضوًا.

وكشفت عن أن طلبات العضوية التي تتلقاها التنسيقية زادت، موضحة أن العدد وصل من 6 شباب إلى 19 سياسيًا، فضلًا عن تشكيل عدد من اللجان النوعية.

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