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بتوجيهات الرئيس.. مصر ترسل مساعدات عاجلة لجمهورية العراق

03:57 م الجمعة 30 أكتوبر 2020
بتوجيهات الرئيس.. مصر ترسل مساعدات عاجلة لجمهورية العراق

مصر ترسل مساعدات عاجلة لجمهورية العراق

كتب - محمد سامي:

أعلنت القوات المسلحة، إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات الطبية مقدمة من وزارة الصحة المصرية إلى جمهورية العراق، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتضامناً مع شعب العراق الشقيق فى أوقات المحن والأزمات.

وأقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة العراق محملة بأطنان من الألبان والأدوية حيث كان فى إستقبالها عدد من المسئولين بجمهورية العراق.

ومن جانبهم وجه الجانب العراقى الشكر والتقدير لمصر قيادة وحكومة وشعباً، معربين عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها فى أوقات المحن والأزمات، كما أكدوا أن تلك المساعدات تعكس روح المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين .

وتأتى تلك المساعدات فى إطار الجهود والمساعى المصرية فى مساندة دول المنطقة وتخفيف العبئ عن شعب العراق الشقيق .

مصر العراق مساعدات مصرية

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