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بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن مناطق سقوط الأمطار غدا

03:02 م الجمعة 30 أكتوبر 2020
بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن مناطق سقوط الأمطار غدا

"التنبؤ بالفيضان" يعلن مناطق سقوط الأمطار غدا

كتب - أحمد مسعد:

توقع مركز التنبؤ بالفيضان والسيول، التابع لوزارة الموارد المائية والري، عدم سقوط أمطار على البلاد اليوم الجمعة .

ونشر المركز، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الجمعة، خرائط ونماذج بيانية لليومين المقبلين، موضحًا أنه فيما يتعلق بـغد السبت، يحدث سقوط أمطار خفيفة على جنوب محافظة البحر الأحمر ومناطق وسط الصعيد، وتقل شدتها علي شمال المحافظة ووسط سيناء.

وحول احتمالية سقوط الأمطار الأحد المقبل، أوضح المركز، أن الأمطار تكون متوسطة على جنوب البحر الأحمر وشمال المحافظة علي أن تقل حدتها علي السواحل الشمالية.

وشدد المركز علي اتخاذ الإجراءات الاحترازية بتلك المناطق لتجنب الأضرار.

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سقوط الأمطار الطقس التنبؤ بالفيضان

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