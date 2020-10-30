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لا توجد زيادات جديدة.. الحكومة: أسعار السلع المطروحة بالأسواق مستقرة

10:26 ص الجمعة 30 أكتوبر 2020
لا توجد زيادات جديدة.. الحكومة: أسعار السلع المطروحة بالأسواق مستقرة


كتب - محمود مصطفى:

أكد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، من أنباء بشأن إصدار وزارة التموين تسعيرة استرشادية تتسبب في زيادة أسعار السلع الحالية بالأسواق، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار تسعيرة استرشادية تتسبب في زيادة أسعار السلع الحالية بالأسواق، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بتطبيق التسعيرة الاسترشادية، مُوضحة أن كافة أسعار السلع المتداولة بالأسواق مستقرة، ولم يطرأ عليها أي زيادات جديدة، مُشددةً على تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأسواق لضبط الأسعار، ومنع أي ممارسات احتكارية من قبل التجار، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588).

أسعار السلع الشائعات

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